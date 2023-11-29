في هذا الموعد.. إنطلاق تصوير مسلسل "مسار إجباري" لـ عصام عمر وأحمد داش

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان عصام عمر وأحمد داش لتحضير مسلسل جديد بعنوان “ مسار إجباري ” المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان المقبل 2024، والعمل مكون من 15 حلقة، ومن المقرر بدء تصوير المسلسل في بداية يناير المقبل.

أحداث مسلسل مسار إجباري

مسلسل “ مسار إجباري ” تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي اجتماعي وجار ترشيح الأبطال المشاركين في بطولته وسيتم الإعلان عنهم خلال أيام.

مسار إجباري فرصة للنجوم الشباب

ومسلسل “ مسار إجباري ” يقدم فرصة للنجوم الشباب في إطار دعم الشركة المتحدة للمواهب الشابة.

آخر أعمال أحمد داش

يذكر أن أحمد داش شارك في موسم رمضان الماضى في بطولة مسلسل "جعفر العمدة" الذى قام ببطولته محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، أحمد داش، منة فضالى، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبدالله، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدى– جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

آخر أعمال عصام عمر

يذكر أن شارك عصام عمر في رمضان الماضي خلال مسلسل “ تغيير جو ” مع منة شلبي وإياد نصار الذي تم عرضه على شاشة mbc مصر.

كما حقق عصام عمر نجاحًا كبيرًا خلال مسلسل “ بالطو ” الذي كان أولى بطولاته وتم عرضه عبر المنصات الالكترونية.

عصام عمر يشارك في مسلسل "فرقة الموت"

من ناحية أخرى ْ عصام عمر يواصل حاليًا تصوير مشاهده ضمن أحداث الفيلم السينمائي الجديد "فرقة الموت" من بطولة أحمد عز، آسر ياسين، منة شلبى، محمود حميدة، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، جيهان الشماشرجى، فريدة سيف النصر وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهينى وإخراج أحمد علاء الديب، وتدور الأحداث في إطار اأكشن مثير ويلعب عصام عمر ضمن أحداث الفيلم دور ضابط في البوليس المصري، حيث ترجع أحداث العمل إلى فترة الأربعينيات.