نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. غسان مسعود ضيف مع منى الشاذلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفنان السوري غسان مسعود، ضيفًا مع الإعلامية منى الشاذلي، غدًا الخميس، على قناة ON الفضائية، ومن المقرر أن يتحدث عن أعماله الفنية.

ظهور غسان مسعود مع الإعلامي منى الشاذلي

يأتي لقاء غسان مسعود في البرنامج بعد 4 سنوات من الغياب عن الظهور التليفزيوني وفي ظل انشغاله بالعديد من الأعمال الفنية عالميًا وعربيًا.

دعم غسان مسعود لدعم القضية الفلسطينية

يتحدث غسان مسعود، خلال اللقاء، عن عدم تفضيله لاقتران اسمه بلقب "عالمي" ورؤيته للفن العربي والسينما بشكل خاص، حيث يشير إلى ارتباط الوجدان العربي تمامًا مع القضية الفلسطينية وإيمانه بحق الشعب الفلسطيني في الحياة الكريمة واستعادة أرضه المغتصبة ويؤكد تضامنه مع الأشقاء الفلسطينيين خلال العدوان الذي يتعرضون له من الاحتلال الصهيوني.

كواليس غسان مسعود في السينما العالمية

ويروي غسان مسعود أمام جمهور البرنامج الكثير من كواليس عمله في السينما العالمية وأول تعاون له مع المخرج العالمي ريدلي سكوت وكيف كان مترددًا في قبول أول فيلم عرض عليه المشاركة فيه، إضافة لكواليس وحوارات دارت بينهما بشأن شخصية القائد العربي المسلم صلاح الدين الأيوبي وطريقة تناولها بعيدًا عن الاعتقاد السائد عنه في أوروبا وأمريكا.

يتضمن اللقاء حديث مسعود عن مشاركاته في السينما المصرية وعلاقته بالفنانين المصريين وقصة أعمال عرضت عليه المشاركة فيها من بطولة نجوم كبار.