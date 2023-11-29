أحمد داود يرد على انتقاد ماجدة خير الله: تخن في سياق الدراما

القاهرة - محمد ابراهيم - ردّ الفنان أحمد داود، على انتقاد الناقدة الفنية ماجدة خير الله بشأن زيادة وزنه في مسلسل “زينهم”، وذلك بعد نجاح العمل، وأكد أنه بسبب السياق الدرامي.

وكتبت ماجدة خير الله، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورًا معلقة:" حد يقول لـ أحمد داود إنه ممثل بارع، ولكن محتاج ينزل خمسه كيلو على الأقل حتى يصبح حجمه مناسب لنجوميته".

تعليق أحمد داود على إنتقاد ماجدة خير الله

ورد عليها أحمد داود من خلال التعليقات، قائلًا: "ده تخن في سياق الدراما من كتر أكل الفول اللي بالزيت الحار وكمان عشان أطفش بيه عرايس أمي تحياتي".

تفاصيل مسلسل" زينهم"

وحقق مسلسل زينهم نجاحًا كبيرًا منذ عرضه خلال الأسابيع الماضية، وضم العمل عدد كبير من النجوم منهم أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، عماد رشاد، هناء الشوربجي، يارا جبران، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج يحيى إسماعيل، وتدور أحداثه في إطار تشويق وإثارة حول زينهم الذي يعمل طبيبا شرعيا، ويواجه العديد من الأحداث الغريبة في المشرحة، ويحل القضايا بمعاونه فريقه، وتتطور الأحداث بعد ذلك.