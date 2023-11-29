نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. أمسية من أجمل روائع بليغ حمدى على المسرح الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، أمسية مميزة وتحييها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر وذلك في الساعة الثامنة مساء غد الخميس الموافق 30 نوفمبر على المسرح الكبير.

حفل لأعمال الموسيقار بليغ حمدي

وتضم الحفل نخبة من أعمال الموسيقار الراحل بليغ حمدى التي تعاون خلالها مع كبار نجوم الغناء منهم:" أم كلثوم، وردة، عبد الحليم حافظ، محمد رشدى، محرم فؤاد، شادية وغيرهم "، أداء أجفان، سمية وجدى، كنزى، محمد حسن، حسام حسنى ومؤمن خليل.

نبذة عن بليغ حمدي

يشار ان بليغ حمدى ولد عام 1931 وأتقن عزف الة العود في سن التاسعة، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي ( معهد الموسيقي العربية حاليا) وبدأ حياته الفنية كمغنى حيث سجل 4 اغانى بالاذاعة المصرية ثم اتجه للتلحين، اشتهر عام 1957 عندما قدم أول الحانه لعبد الحليم حافظ (تخونوه)، بعدها تعاون مع عدد ضخم من كبار المطربين، تميزت الحانه بالبساطة والسهولة وتعددت القابه منها ملك الموسيقى ولحن الشجن، توفى عام 1993 عن عمر يناهز 62 عاما تاركًا ثروة فنية من الالحان لجميع الألوان الغنائية التى تنوعت بين الرومانسية والوطنية والقصائد واغاني الأطفال والابتهالات الدينية واشهرها مولاى.