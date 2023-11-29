الشهرة والثروة والأضواء.. دبي Bling يعود بموسم ثانٍ أكثر بريقًا

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت نتفليكس عن موعد إطلاق الموسم الثاني من مسلسل الواقع الشهير دبي Bling والمقرر عرضه خلال شهر ديسمبر المقبل، ويعتبر هذا المسلسل من أشهر برامج تلفزيون الواقع في المنطقة وأكثرها نجاحًا، ويقدم الإعلان الرسمي لمحة عمّا سيحمله هذا الموسم من تحولات درامية وتحولات مثيرة تكشف الستار المخملي لحياة الشهرة والثراء في دبي، حيث وراء كل حركة دافع ما، ووراء كل ابتسامة سر جديد.

نجاح الموسم الأول



وكان الموسم الأول من البرنامج قد حقق نجاحًا لافتًا واحتل قائمة أكثر 10 أعمال مشاهدة على نتفليكس في 47 دولة حول العالم، ليفتح الباب أمام إطلاق موسم ثانٍ أكثر اثارة. سيكون المشاهدون على موعد مع عالم من البذخ والرفاهية، وعلاقات صداقة هشّة وطموحات كبيرة مثل أفق مدينة دبي المشرق.

فريق العمل



وتعود خلال هذا الموسم نفس الوجوه التي ألفها الجمهور وأحبها في الموسم الأول، وتنضم منى قطان، المؤسس الشريك لعلامة "هدى بيوتي" إلى أسرة دبي Bling في الموسم الثاني.



سيكون هذا البرنامج تذكرتكم لدخول حياة الأثرياء في دبي، حيث تبرز علاقات الحب والخيانة، ويتكشف الغدر، وتُبنى صداقات وتتهدم أخرى، في عالم ترسم معالمه مظاهر الرفاهية والفخامة. يبدأ عرض الموسم الثاني من دبي Bling على نتفليكس اعتبارًا من 13 ديسمبر.