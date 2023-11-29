"بشوف صلاح البيت في الانفصال".. تعرف على أبرز تصريحات احمد فهمي



القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان أحمد فهمي، ضيفًا على الإعلامى أنس بوخس فى برنامج "AB Talks "والذى يعرض عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.



ويعتبر الظهور الأول ل" فهمي" عقب انفصاله عن هنا الزاهد، ونكشف لكم أهم تصريحاته:



وقال أحمد فهمي خلال اللقاء: "عمري ما أقهر حد هو في احتياج ليا حتى بنظرة، وعمري ما أفكر إن حد شغال عندي عشان عيب جدا... ودي كسرت الايجو جوايا وكنت شايف نفسي ناجح جدا وقت الجامعة... ولكن لما رجعت من أمريكا بقيت بفكر بشكل تاني خالص".

علاقة أحمد فهمي بوالده

وعن علاقته بوالده قال أحمد فهمي: "والدي صاحبي جدا وأمي ست عافرت كتير، وعقد طلاق أبويا وأمي ماضي عليه وأنا عندي 19 سنة... وكلمة متخربش البيت بشوفها دي كلمة جاهله جدا لأني بشوف صلاح البيت في الانفصال".

موقف أحمد فهمي من الإنجاب

وعن عدم إنجابه قال: “أنا متأخر في الخلفة لإن التعامل مع الطفل أخطر حاجة ممكنة.. ولو هوصف طفولتي هقول لا تراجع ولا استسلام، وطفولتي هي أهم حاجة، وبحب أجرب واستكشف ومعتبرش حاجة تضييع وقت، ولازم البني آدم يعرف يتعامل مع الطفل اللي جواه”.

وتحدّث أحمد فهمي عن جوانب شخصيته قائلًا: "لو حياتي فيلم هسميها سمك لبن تمر هندي، وأنا نفسيًا متقلب جدًا على حسب المكان عشان كده ممكن الناس تشوفني غريب، أنا بني آدم مش عايز حاجة أنا مش شخصية متطلعة، البني آدم اللي عايز دايما بيكون ضعيف مش قوي، فـ أنا حابب دائما إني مكنش عايز حاجة أو بمعنى أصح مش عايز حاجة من حد أنا متطلباتي بسيطة جدًا".