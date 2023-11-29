نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 17 يومًا دون طعام.. تعرف على أبرز تصريحات محمد ممدوح في "صاحبة السعادة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الفنان محمد ممدوح عن فقدانه للوزن بشكل كبير من خلال رجيم مائي استمر لمدة 17 يومًا دون تناول أي طعام، مشيرًا إلى فوائد صحية لهذه التجربة خلال حديثه مع إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة".

كما أعرب عن سعادته بنجاح فيلمه الأخير "وش في وش"، وأشاد بفريق العمل وجودة السيناريو وإنه سعيد بالعمل مع الفنانة أمينة خليل.

دخول زوجة محمد ممدوح الوسط الفني

و كشف أيضًا عن محاولة زوجته دخول الوسط الفني كممثلة قبل ولادة ابنتهما كاميليا، ما أثر على مسارها الفني.

وأثناء حديثه مع إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، أكد ممدوح دعمه لزوجته وتحمُّلها له بشكل كبير، مشيرًا إلى أن وجودها كان أمرًا حيويًا في حياته الشخصية والمهنية.



وأشار إلى تغييرات إيجابية في حياته بعد ولادة ابنته، حيث أوضح تأثيرها عليه وعلى وجهة نظره تجاه الحياة والعمل، مُعبرًا عن الحنان والتغيير العميق الذي أحدثته في حياته اليومية.

تفاصيل فيلم “أهل الكهف” لمحمد ممدوح

يذكر أن محمد ممدوح، ينتظر عرض أحدث أفلامه "أهل الكهف"، وتدور قصته سنة 250 ميلادية، حول صراع الإنسان مع الزمن، من خلال حكاية ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه.

من هم أبطال فيلم “أهل الكهف”

ويشارك في بطولة فيلم "أهل الكهف" خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، وماجد المصري، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإنتاج محمد رشيدي (رشيدي بروداكشن)، وإخراج عمرو عرفة.