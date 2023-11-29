أحمد الفيشاوي يشارك في 4 أعمال سينمائية.. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - يعيش الفنان أحمد الفيشاوي حالة من الإنتعاش الفني، حيث يشارك في أربعة أعمال سينمائية، ويظهر في كل فيلم فيهم بشخصية جديدة ومختلفة عن الأخرى.

مشاركة أحمد الفيشاوي في فيلم "عادل مش عادل"

وينتظر الفنان أحمد الفيشاوي، حاليًا عرض فيلمه الجديد، والذي يحمل اسم "عادل مش عادل" حيث انتهى من تصويره مؤخرًا، ولكن لم تحدد الشركة المنتجة موعد عرض الفيلم بدور العرض السينمائية.

ما هي تفاصيل شخصية أحمد الفيشاوي في فيلم "عادل مش عادل"؟

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، ويجسد الفنان أحمد الفيشاوي شخصية محامي يمر بالعديد من المشاكل والذي يحاول أن يقوم بحلها من خلال أحداث الفيلم.

فيلم "عادل مش عادل" بطولة: شيرين عادل، أحمد الفيشاوي،محمد رضوان، محمود البزاوي،دينا،بدرية طلبة،مصطفى أبو سريع، تأليف هيثم سعيد، وحسام كمال،وتحت قيادة المخرج أحمد يسري.



مشاركة أحمد الفيشاوي في فيلم "السيستم"

انتهى الفنان أحمد الفيشاوي مؤخرًا من تصوير مشاهده في فيلمه الجديد "السيستم"،ومن المقرر طرحه بالسينمات قريبًا، ويضم الفيلم مجموعة من الفنانين منهم: طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، وآخرون من النجوم، ومن إنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير، وتأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري.



فيلم "أولاد رزق 3”



بدء الفنان أحمد الفيشاوي في تصوير مشاهده من فيلم "أولاد رزق 3" بالرياض، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم منهم: أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داوود، وانضم مؤخرا للجزء الثالث كل من آسر ياسين، ماجد الكدواني، سيد رجب، وآخرون من النجوم، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.



مشاركة أحمد الفيشاوي في فيلم "بنقدر ظروفك"

وتعاقد الفنان أحمد الفيشاوي، مؤخرًا على بطولة فيلم جديد بعنوان “بنقدر ظروفك”، وهو بطولة نسرين طافش، محمد محمود،عارفة عبد الرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، وكوكبة مميزة من النجوم، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.