للمرة الرابعة.. سميرة سعيد تتعاون مع الشاعر مصطفى ناصر في "زن"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاونت الفنانة سميرة سعيدة مع الشاعر مصطفى ناصر للمرة الرابعة في أغنية "زن"، التي طرحتها منذ قليل عبر قناتها الرسمية على يوتيوب ومختلف منصات الموسيقى في الوطن العربي.

تفاصيل أغنية زن

وتعد أغنية "زن" من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تيم، وCreative Director نضال هاني، وتقول كلمات الأغنية: زن صوت نازل زن قالها وسابها ترن باين قلبي اتجن بايني حبيت.. فن دي صنعة وفن إنه يجيبني وأحن قلبي كده اتطمن يا زين ما نقيت.. حبيييت وبان عليا وبان عليا حبيييت وخد عينيا وخد عينيا.

وتتوج أغنية "زن" التعاون الرابع بين سميرة سعيد ومصطفى ناصر، بعد أغنية "كداب" التي طرحتها الشهر الماضي، وأغنية "كان"، وأغنية "رايحة جاية".

أغاني مصطفى ناصر

الجدير بالذكر أن مصطفى ناصر تعاون خلال الأيام الماضية مع الفنان أحمد كامل في أغنية "شكلي هعيش"، ألحان خالد عصام، توزيع إسلام الأزرق، بالإضافة إلى أغنية "يوم ما تفارق" مع الفنان هيثم شاكر وهي من ألحان غريب، توزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

كما حقق ناصر نجاحًا كبيرًا خلال العام الماضي من خلال تعاونه مع الفنان أحمد فريد في أغنية "بأمارة مين" الشهيرة بـ "لو جاي في رجوع"، والفنان عمرو مصطفى في أغنية "سيبوه" و"سلام" و"رقصة" و"مين هيجاريه" و"غيرك مين" و"مالوش زي" و"هحكيلك قدام"، وديو "مارجعليش" للفنان فريد ومسلم، وأغنية "روقاني" للفنانة كارمن سليمان، وأغنية "أوقات" للفنان رامي جمال،