غدًا.. سهرة موسيقية نمساوية على المسرح الصغير

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة حفلًا للثنائي الموسيقي سونوما الذي يضم عازفتا الفيولينة والجيتار الشقيقتان ميرا وسارة جريجوريتش وذلك في الثامنة مساء غد الخميس الموافق 30 نوفمبر على المسرح الصغير، ضمن خطتها لعرض وتقديم مختلف أشكال الفنون العالمية.

حفل الثنائي الموسيقى سونوما

يتضمن البرنامج مجموعة من أعمالهما الخاصة التي تتميز بمزيج فريد يجمع طابع الكلاسيكى والمعاصر والجاز إلى جانب الوان متنوعة من الموسيقي في كيان مترابط.

نبذة عن الثنائي ميرا وسارة جريجوريتش

يذكر أن الثنائي ميرا وسارة جريجوريتش نشأتا في بيئة موسيقية، عزفتا الموسيقى فى سن مبكرة وعلى مدار 20 عامًا أصبح لهما اسلوبًا فريدًا ومتميزًا في الأداء كما تحمل مؤلفاتهما الخاصة طابعا يمزج بين أنواع الموسيقى المختلفة، أصدرتا أول ألبوماتهما عام 2021 وضم مجموعة من أعمالهما الخاصة، قدمتا العديد من العروض في النمسا بالإضافة لعدة جولات فنية بمختلف دول العالم.

صالون ثقافي العنف ضد المرأة

يذكر أن، دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر من خلال إدارة النشاط الثقافي والفكرى عقدت صالون ثقافي بعنوان “العنف ضد المرأة” الخميس الماضي على المسرح الصغير بمناسبة اليوم العالمى للعنف ضد المرأة.

وشارك في الندوة كل من: الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للاشخاص ذوي الإعاقة، والكاتبة الروائية سلوى بكر، والدكتورة رانيا يحيي عضوة المجلس القومي المراة، والدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقة المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر.