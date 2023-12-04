نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "جيت متأخر" لـ رامي جمال تحتل المركز الثاني بقائمة الأكثر استماعًا بيوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان رامي جمال أحدث أعماله الغنائية وهي أغنية "جيت متأخر" عبر قناته الرسمية بموقع الأغاني الشهير "يوتيوب" وقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها واستطاعت أن تتصدر التريند عبر يوتيوب وأيضًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأصبحت الأغنية تريند عبر منصة "تيك توك" والكثير من الجمهور يشارك الأغنية ويفعلون عليها الفيديوهات، وقد وصلت نسبة مشاهدات الأغنية عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" نحو 689 ألف مشاهدة، واحتلت التريند الثاني عبر يوتيوب.

تعليقات الجمهور على أغنية “جيت متأخر”

ونالت الأغنية تعليقات إيجابية كثيرة من الجمهور ومن هذه التعليقات (الأغنية بتجنن والصوت والاحساس روعة، إزاي في أغنية قادرة توصف إحساسنا كدة؟، تحفة، حد يخرج الأغنية دي من دماغي، الأغنية ولا غلطة بجد رامي فنان من العيار الثقيل، الأغنية بتعبر عن كل شئ، الله على الإحساس والدفا اللي في صوتك، "ما أنا كنت قصادك وأنت مشيت" قمة في الروعة، "ده أنا كنت في عرض كلمتين كانوا فرقوا شويتين ده انا بصفي في ثانيتين" ايه الجمال ده، دمرلي الموڤ اون براحتك يا فنان) وغيرها الكثير من التعليقات الإيجابية.

فريق عمل أغنية “جيت متأخر”

والجدير بالذكر أن أغنية "جيت متأخر" هي من كلمات محمد مصطفى ملك، ومن ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد ياسر، ومكس وماستر محمد مجدي، وجيتار مصطفى نصر، وبيز جيتار: بيباوي.

ماذا تقول كلمات أغنية "جيت متأخر" لـ رامي جمال ؟

لا جيت متأخر ايوه خلاص مابقاش نافع روح بقا ليه راجع.. عايز ايه بتقولي وحشتك.

والمفروض انا اكون عارف لا تلاقيك فاضي قولت أراضيك.

مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها ده انا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده انا بصفى في ثانيتين.

ما كنت قصادك وانت مشيت وقسيت جامد ايوه نصيب وارد.. يمكن خير بالعافيه طلعت بقلبي سليم فانا مش عايز اي كلام خالص قولت كتير مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها ده انا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده انا بصفى في ثانيتين".

آخر حفلات الفنان رامي جمال

وفي سياق متصل يذكر أنه قد أحيا الفنان رامي جمال مؤخرًا حفلة "ليلة الدموع"، على مسرح بوليفارد سيتي ضمن حفلات موسم الرياض، بمشاركة رامي صبري، تامر عاشور، آدم، وقدم خلاله العديد من أغانيه المميزة منها "مات اللي فات، إزاي هنرجع، متكلمناش، حكايتنا منهية، هيبدأ يتكلم".