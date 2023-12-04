يسرا ترد على اعتذار جمال العدل لها: "إحنا عائلة واحدة لو زعلنا بنتصالح"

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أحمد جودة - القاهرة - أعربت النجمة يسرا، عن امتنانها لاعتذار جمال العدل لها، وجاء ذلك على هامش تواجدها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي المقام بالمملكة العربية السعودية.





أول رد من يسرا على اعتذار جمال العدل لها





وقالت يسرا خلال استضافتها في برنامج عرب وود: " العدل جروب دول حبايبنا دول أهلي وناسي، وأستاذ جمال له فضل كبير في حياتي وإحنا عيلة قبل ما يكون لينا أفضال على بعض فنحن عائلة بنزعل من بعض شوية نتصالح شوية، فإحنا بتتخانق مع بعض ونرجع تاني نصتلح.





وتابعت: "لكن أنا ممنونة بإعتذاره جدًا وكلمته مباشرةً، يعني معداش يوم معداش ساعه والغلاوة والحب والإحترام اللي بينا هيبقى مدى الحياة مفيش حاجه هتغيروا".





ما السبب وراء غياب يسرا عن موسم رمضان 2024؟





وكانت قد أكدت النجمة يسرا غيابها عن رمضان 2024 وذلك خلال تصريحات إعلامية لها على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمرالسينمائي الدولية المقام بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأوضحت يسرا أن سبب غيابها عن رمضان القادم هي حالة الإرهاق التي تعيش فيها وقالت: "لسة مش عارفة هكون في رمضان ولا لأ بسغالبا لأ لأن رمضان ده قريب أوي من رمضان اللي فات وأنا بصراحة ملحقتش أرتاح وكان مجهود كبير جدا عليا السنة اللي فاتت".





وأكدت يسرا، أنها تستعد لعمل سينمائي وهو الذي يشغل تركيزها الآن وعن رأيها بمهرجان البحر الأحمر ومشاركتها فيه للمرة الثالثة قائلة: "الواحد هنا في مهرجان جايب كل العالم من كل اتجاه في الشغل في الماركت في الإخراج في التمثيل في الكتابة وبتدي فرص كبيرة للناس وبنصح كل موهبة احلمي واصبري علشان حلمك يشوف النور".

آخر أعمال يسرا



يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا هو مسلسل 1000 حمدلله على السلامة وشارك في الموسم الرمضاني 2023 وشارك فيه عدد كبير منالفنانين منهم شيماء سيف ومايان السيد وآدم الشرقاوي وعنبة وعدد آخر من الفنانين.