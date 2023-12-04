نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميرفت أمين تودع أشرف عبد الغفور بهذه الطريقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة ميرفت أمين، عن حزنها الشديد لمفارقة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، حيث شاركت جمهورها بصورة تجمعها مع الراحل أشرف عبد الغفور من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه: "البقاء لله وداعًا صديق العمر أشرف عبد الغفور في الجنة ونعيمها".



تعليقات الجمهور على منشور محمود عامر



فورًا من مشاركة الجمهور نال المنشور على تعليقات كثيرة من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات البقاء والدوام لله وحده، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب، اللهم اجعله من السبعين الف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب ".

أشرف زكي يكشف عن وفاة أشرف عبد الغفور

وفي سياق منفصل، أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان القدير أشرف عبد الغفور عن عمر يناهز 81 عاما، فى حادث سير، ونجت زوجة الفنان أشرف عبد الغفور، والدة ريهام عبد الغفور من الموت في الحادث الذى تعرضا له اليوم.



الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعنى الفنان الراحل أشرف عبد الغفور

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسي الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.



آخر أعمال ميرفت أمين

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة ميرفت أمين مسلسل تغيير جو، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.