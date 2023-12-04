نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروان بابلو يحتل تريند يوتيوب بـ "المبدأ" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تصدر تراك أغنية "المبدأ" لـ مغنى الراب مروان بابلو، تريند تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، ليحتل المركز الخامس ضمن قائمة الأعلى مشاهدة في يوتيوب.
واقترب تراك المبدأ من تحقيق الـ200 ألف مشاهدة على تطبيق يوتيوب.
ألبوم مروان بابلو الجديد
ويحمل إسم ألبوم بابلو الجديد عنوان «آخر قطعة فنية»، المكون من 12 أغنيه ومنهم اغنيتين تم طرحهم بالفعل من قبل، أغاني الالبوم هي: أمان، ضحية، الحلال،ماطفتش، ليلي ياه،، الاعيب، المبدأ، مسرحية، هانت، ice liebe es، melodies، dddd، وتم حذف الألبوم عندماطرح الشهر الماضي بعد دقائق من طرحه دون الكشف السبب.
كلمات اغنية المبدأ مروان بابلو
زميلي بيسأل عن المبدأ
وقت المادة بيروح فين
ماشوفناكوش ليه وقت الزنقة
وقت الجد كنتو فين
طلعوا قش طلعوا خيش
طلعوا عملة Double face
طلعوا زي الأغلبية كلوا وما صانوش العيش
ما صانوش
العيش والملح ما صانوش
مكلكعين وما صافوش
دوروا على غيرنا ما لاقوش
قولهم غلّوا بس ما غالوش
قولهم إصحوا معانا ما تناموش
قولهم شكل وهيئة على فشوش
كانوا بيدعوا ما نقوموش
بس النور مش هيشوفوه
خيانة غدر ونفاق
بشر مكانهم تحت نعل الحذاء
دنيا ما تبصش بس وريني اللي معاك
Rendez-vous وأنا مع الـ Cash في
زميلي قالي أنا معاك
تعدي وسط النار أنا هبقى هناك
دوس على الأندال كله بيتناك
بس بس بس
اخر اعمال المطرب مروان بابلو
وسبق، وطرح الدويتو الشهير مع المطربة اللبنانيه نانسي عجرم في اعنية " عيشها بعافيه " من تلحين حسن الشافعي التي كانت دمج لونينمختلفين من المزيكا وحقق نجاح كبير وقت طرحه على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، بلغ عدد مشاهدته 16 مليون.