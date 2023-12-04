نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنتج تامر مرتضى ينعي أشرف عبد الغفور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى المنتج تامر مرتضى صاحب شركة أروما ستوديوز، الفنان أشرف عبد الغفور الذي توفي مساء أمس من خلال صفحة الشركة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،حيث كتب: "تنعي شركة أروما ستوديوز - تامر مرتضي- الفنان الكبير الراحل أشرف عبد الغفور والذي وافته المنية منذ قليل أثر حادث أليم".

نص البيان



أضافت:" وأكدت الشركة في بيانها أنها خسارة كبرى للفن العربي والعمل النقابي حيث تولى الراحل منصب نقيب المهن التمثيلية لعدة سنوات ووجهت الشركة خالص العزاء للنجمة ريهام عبد الغفور".

سبب وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

وتوفي الفنان أشرف عبد الغفور، أمس إثر حادث تصادم بين سيارته وسيارة أخرى كان يقودها فنان تشكيلي، حيث كشف الفحص المبدئي أن هناك سيارة اصطدمت بقوة بسيارة المجنى عليه (الفنان أشرف عبد الغفور) من الخلف، مما جعل اختلال عجلة القيادة، وارتطمت بالرصيف، مما أسفر عن وقوع الحادث.

وأفاد مصدر مطلع، أن بعد نقل الفنان وزوجته عقب الحادث، للمستشفى وأثناء محاولات الأطباء إنقاذه توقفت عضله القلب، مما أدى لوفاته.

آخر أعمال أشرف عبد الغفور

وفي سياق آخر، يعتبر مسلسل "رشيد" آخر الأعمال الدرامية للراحل أشرف عبد الغفور، والمسلسل عرض في رمضان الماضي، ودارت أحداثه في إطار 15 حلقة، وكان بطولة ريهام عبدالغفور، محمد ممدوح، سيد رجب، صلاح عبدالله، خالد كمال، هالة صدقي، تامر نبيل، حسن مالك، محسن منصور، وهو من إخراج مي ممدوح، وتأليف وسام صبري