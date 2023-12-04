نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. فيلم " أبو نسب " يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر فيلم “ أبو نسب ” محركات بحث جوجل في الساعات الماضية، بعد أن طرحت الشركة المنتجة البرومو الدعائى الأول للفيلم بطولة النجم محمد إمام استعداد لعرضه نهاية شهر ديسمبر الجاري وتحديدًا يوم 26 ديسمبر.





تفاصيل شخصية محمد إمام في فيلم أبو نسب

وظهر محمد عادل إمام فى البرومو الدعائي لفيلم “ أبو نسب ” بشخصية الدكتور على، ويتزوج من ياسمين صبري.

شخصية ماجد الكدواني في فيلم أبو نسب



كما ظهر فى البرومو ماجد الكدواني الذى يجسد شخصية والد ياسمين صبري ويقوم بتدبير مواقف كوميدية تجمعه بمحمد عادل إمام.

ومن المفترض أن تطرح الشركة المنتجة برومو آخر نهاية الأسبوع الجاري، عبر صفحتها الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

نجوم فيلم "أبو نسب"

وفيلم أبو نسب، من بطولة محمد إمام وياسمين صبري، عدد من الفنانين، من بينهم الفنانة وفاء عامر، ماجد الكدواني، هالة فاخر، وغيرهم، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج محمد إمام.

تعاون ياسمين صبري مع عائلة عادل إمام

وعن تعاون ياسمين صبري مع عائلة عادل إمام في فيلم أبو نسب، قالت غي تصريحات لها: “بوجه تحية لمحمد إمام دا تالت فيلم ليا معاه وبصراحة أنا بستمتع جدًا بالشغل معاه، احنا فاهمين بعض، وهو فاهمني أني سلسة جدًا، وأستاذ رامي إمام أنا أول مرة اشتغل معاه، واتشرفت جدًا جدًا بالشغل معاه”.

وتابعت، وهو مخرج حساس وشاطر، ودمه خفيف، وبيحس أوي بالممثل، وعايزة أوجه تحية لمامت رامي ومحمد إمام، هي يا زين ما ربت، وللزعيم عادل إمام يا زين ما اختار، ومحصلش نصيب أقابل الزعيم بس اتكلمنا في التلفون قبل كدا وبتمناله كل السعادة والصحة، وفي اللوكيشن معاهم بحس أني وسط عيلتي.