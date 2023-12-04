نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد أبو داود أبرز الحاضرين في جنازة أشرف عبد الغفور (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل جثمان الفنان محمد أبو داود، منذ قليل لمسجد الشرطة بأكتوبر، لأداء صلاة الجنازة، على الفنان أشرف عبد الغفور، حيث رحل أمس الأحد عن عمر يناهز 81 عامًا.

وفاة أشرف عبد الغفور

وفقًا للتحريات الرسمية، توفى الفنان أشرف عبد الغفور في حادث تصادم على الطريق الصحراوي، بينما كان في طريقه لزيارة ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور.

وأشارت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى أن سيارة اصطدمت بسيارة الفنان أشرف عبد الغفور من الخلف؛ ما أدى لاصطدام سيارة الفنان بالرصيف، وتعرضه هو وزوجته لعدة إصابات، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وأوضحت التحريات، أنه بعد نقل الفنان وزوجته إلى المستشفى؛ أصيب بتوقف في عضلة القلب خلال محاولة إسعافه، وأعلن الأطباء وفاته.

وتهشمت سيارة الفنان أشرف عبد الغفور من الخلف تماما، بينما تهشم إكصدام ومقدمة السيارة الأخرى التي صدمته.

أبرز أعمال أشرف عبد الغفور

أشرف عبد الغفور كان من أوائل النجوم الذين اكتسبوا نجوميتهم من خلال شاشة التليفزيون حيث شارك مع بدايات التليفزيون في بطولة مسلسل «القاهرة والناس» أحد أهم مسلسلات التليفزيون والذي استمر عرضه نحو خمس سنوات، كما يعد عبدالغفور أيضا من نجوم المسرح القومي ومن ابنائه المخلصين حيث قدم لهذا المسرح منذ التحاقه به عام 1963 وحتى الآن نحو 35 مسرحية معظمها من الأعمال الهامة في تاريخ المسرح القومي مثل «سليمان الحلبي» و«ليلة مصرع جيفارا» و«وطني عكا» و«النار والزيتون».

أما فى السينما فلم يكن أشرف عبد الغفور، له حظ معها رغم إنه خريج الدفعة الأولى من المعهد العالي للسينما، فقد بدأ مشواره معها مثل أي ممثل ناشئ في أدوار صغيرة تطورت إلى أدوار بطولة ثانية بعدها تقطعت الاحبال بينه وبينها وفضل العودة إلى بيته الأول وهو التليفزيون، وخلال هذه الرحلة لم تنقطع علاقته أبدا بالمسرح القومي

وشارك في العديد من الأعمال التليفزيونية أبزرها مسلسلات، "حسابي مع الأيام" و"زهرة الجبل" و"جبل الحلال" و"دعاء الماضي" و"القاهرة والناس" و"فارس بلا جواد" و"حضرة المتهم أبي" و"يتربى في عزو" وغيرهم.

قدم مجموعة متميزة من الأفلام التي ما زالت عالقة في أذهان الجمهور ومنها، "الشيطان" و"رجال في المصيدة" و"صوت الحب" و"الشوارع الخلفية" و"ولا شىء يهم" والكثير من الأعمال السينمائية

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