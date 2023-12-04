نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وصول جثمان أشرف عبد الغفور إلى مسجد الشرطة استعدادًا لأداء صلاة الجنازة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل منذ قليل جثمان الفنان أشرف عبد الغفور إلى مسجد الشرطة بأكتوبر، استعدادًا لأداء صلاة الجنازة على جثمانه بحضور ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور، وأفراد عائلته، وبعض أصدقائه بالوسط الفني منهم الفنان محمد أبو داود.

وفاة أشرف عبد الغفور

ورحل الفنان أشرف عبد الغفور، عن عالمنا مساء أمس نتيجة تعرضه لحادث تصادم بين سيارته وسيارة أخرى كان يقودها فنان تشكيلي، واتضح من الفحص المبدئي أن هناك سيارة اصطدمت بقوة بسيارة المجنى عليه من الخلف، مما أحدث اختلال في عجلة القيادة، وارتطمت بالرصيف، مما أسفر عن وقوع الحادث،و بعد نقل الفنان وزوجته للمستشفى وأثناء محاولات الأطباء إنقاذه توقفت عضله القلب، مما أدى لوفاته.

آخر أعمال أشرف عبد الغفور الدرامية

والجدير بالذكر أن مسلسل "رشيد" يعتبر آخر الأعمال الدرامية للفنان الراحل أشرف عبد الغفور، وقد عرض في دراما رمضان الماضي، ودارت أحداثه في إطار 15 حلقة، وكان بطولة ريهام عبدالغفور، محمد ممدوح، سيد رجب، صلاح عبدالله، خالد كمال، هالة صدقي، تامر نبيل، حسن مالك، محسن منصور، وهو من إخراج مي ممدوح، وتأليف وسام صبري.

Untitled

Untitled (16)

Untitled (15)

Untitled (14)

Untitled (13)

Untitled (12)

Untitled (11)

Untitled (10)

Untitled (9)

Untitled (8)

Untitled (7)

Untitled (6)

Untitled (5)

Untitled (4)

Untitled (3)

Untitled (2)