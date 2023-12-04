نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ملامح الحزن والأسى على وجه ريهام عبدالغفور في جنازة والدها⁩ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهرت ملامح الحزن والأسى على وجه الفنانة ريهام عبد الغفور، خلال جنازة والدها الراحل أشرف عبد الغفور، الذي رحل أمس أثر حادث سير عن عمر يناهز 81 عامًا.

النجوم يؤدون صلاة جنازة أشرف عبد الغفور

وحرص عدد من النجوم على أداء صلاة الجنازة على الفنان أشرف عبد الغفور منهم الفنانة صابرين ومحمد أبو داود وفتوح أحمد وأحمد بدير ومحمد الصاوي ومحمد محمود عبد العزيز والاعلامي عمرو الليثي وايهاب فهمي وبسمة وحمزة العيلي.

وفاة أشرف عبد الغفور

يشار إلى أن الوسط الفني فُجع مساء امس، بوفاة الفنان القدير اشرف عبد الغفور، الذي رحل نتيجة حادث سير مروع على بـ طريق الشيخ زايد، أثناء اتجاه لزيارة ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور، وكان معه زوجته، التي أصيبت ببعض الكدمات في جسدها نتيجة الحادث المفزع الذي تعرضان له.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن، على توديع الراحل أشرف عبد الغفور، ومواساة أبنته ريهام، ففور إعلان خبر وفاة الفنان القدير، انتقل للمستشفى الذي يمكث بها مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم الفنانة سوسن بدر، الفنان أحمد السعدني، والفنانة سلوى محمد علي، وآخرون.