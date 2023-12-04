نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل شخصية عايدة رياض في مسلسل "بيت الرفاعي " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة عايدة رياض، حاليًا في مسلسل "بيت الرفاعي"، الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024.



تفاصيل شخصية عايدة رياض بالمسلسل



وتستعد عايدة لتصوير مشاهدها في العمل خلال الشهر المقبل، حيث ستجسد دور والدة الفنان أحمد رزق الذي يتورط في معاداة مع أمير كرارة ضمن أحداث المسلسل.



أحدث أعمال عايدة رياض



وفي سياق آخر، تشارك عايدة رياض، في مسلسل "إقامة جبرية"، بجانب الفنانة هنا الزاهد،يتناول المسلسل قضايا اجتماعية ونفسية مثيرة.



آخر أعمال عايدة رياض

يذكر أن آخر أعمال عايدة رياض مشاركتها في مسلسل "سره الباتع"، الذي يضم نخبة من النجوم مثل أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدنى، حنان مطاوع، حسين فهمى، نجلاء بدر،عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالى، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، خالدسرحان، مصطفى درويش، علاء حسنى، ناهد رشدى، أيمن عزب، أيمن الشيوى، مفيد عاشور، مجدى فكرى، محمد الصاوى، ميسرة،صبرى عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمى، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدى سليم.