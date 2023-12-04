مظاهرة حب في وداع أشرف عبد الغفور.. صور

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص عدد من النجوم على تأدية صلاة جنازة على الفنان الراحل أشرف عبد الغفور بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث كان أول الحاضرين الفنانة صابرين والفنان محمد أبو داود والفنان محمد محمود عبد العزيز والفنان محمد علي رزق وإيهاب فهمي وفتوح أحمد ومحمد الصاوي وأحمد رزق وأحمد بدير ومصطفى قمر ومحمد رياض وإياد نصار والاعلامي عمرو الليثي وندى موسى وإنجي وجدان وغيرهم من الفنانين.

وفاة أشرف عبد الغفور

يشار إلى أن الوسط الفني فُجع مساء امس، بوفاة الفنان القدير اشرف عبد الغفور، الذي رحل نتيجة حادث سير مروع على بـ طريق الشيخ زايد، أثناء اتجاه لزيارة ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور، وكان معه زوجته، التي أصيبت ببعض الكدمات في جسدها نتيجة الحادث المفزع الذي تعرضان له.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن، على توديع الراحل أشرف عبد الغفور، ومواساة أبنته ريهام، ففور إعلان خبر وفاة الفنان القدير، انتقل للمستشفى الذي يمكث بها مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم الفنانة سوسن بدر، الفنان أحمد السعدني، والفنانة سلوى محمد علي، وآخرون.

الظهور الأخير للفنان أشرف عبد الغفور

وكان الظهور الأخير للفنان أشرف عبد الغفور من خلال مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية، أغسطس الماضي، حيث كان حاضرًا بصحبة ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور.