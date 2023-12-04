نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح اللقطات الترويجية الأولى لفيلم Dune 2 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت اللقطات الترويجية الأولى للجزء الجديد من فيلم Dune الذي يعود بشخصياته الأصلية على شاشة السينما بمشاركة نجوم مثل تيموثي شالمي.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من البوسترات الترويجية التي طرحت للجزء الثاني للفيلم، الذي سيشهد ضم مجموعة مميزة من نجوم هوليوود الكبار ضمن أبطاله.

وابرز المنضمين لأبطال الفيلم في جزئه الجديد، نجم فيلم إلفيس، النجم أستون باتلر، مع زنديا وديف باتيستا.

وكان قد تقرر رسميًا تقديم موعد عرض الجزء الثاني المنتظر من فيلم Dune: Part Two، والذي من المقرر طرحه للعرض في صالات العرض السينمائية في عام 2024 المقبل.

ووفق ما ذكر موقع "ديد لاين"، الموعد الجديد الذي تم تحديده لعرض الفيلم المنتظر، سيكون في يوم 1 مارس 2024، مبكرًا بنحو اسبوعين عن الموعد السابق.

والفيلم يشهد عودة مجموعة مميزة من نجوم هوليوود المشاركين في بطولته ومنهم تيموثي شالمي.

جديد أخبار تيموثي شالمي

وسيقوم النجم تيموثي شالمي بدور فنان متعدد المواهب في الفيلم الجديد الذي يروي قصة حياة المغني الراحل بوب ديلان.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل"، سيتولى شالمي نفسه أداء الفقرات الغنائية داخل مشاهد السيرة الذاتية، حيث يخطط للتدريب على الغناء خلال الفترة القادمة.

مشروع سينمائي جديد

وتشير التقارير إلى أن شالمي يسعى لتقديم أغاني ديلان بصوته الخاص، دون الحاجة إلى استخدام تقنيات تركيب الصوت لمحاكات صوت ديلان في المشاهد.

ورغم عدم الكشف حتى الآن عن عنوان الفيلم، إلا أن المخرج جيمس مانجولد تم اختياره للإشراف على هذا المشروع السينمائي الطموح.

ويعتبر هذا الفيلم السيرة الذاتية لتيموثي شالمي أحدث إضافة لأعماله السينمائية، بعد مشاركته في تجربة فيلم "Bones And All"، وفيلم رعب كوميدي من إخراج لوكا جواداجنينو.

ويشارك في بطولة الفيلم الجديد كل من تيموثي شالامي، تايلور راسل، مارك رايلانس، كلوي سيفاني، ومايكل ستولبيرج، ويتولى جميعهم أدوارًا مميزة في هذا العمل السينمائي المثير.