نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق حفل فرقة الموسيقى العربية للتراث على مسرح الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق حفل فرقة الموسيقي العربية للتراث بقيادة المايسترو محمد الموجي والذي نظمته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بمناسبة ذكرى ميلاد كروان الشرق فايزة أحمد العربية ، أمس الأحد على مسرح الجمهورية.

إحياء ذكرى ميلاد فايزة أحمد

تضمن البرنامج باقة مختارة من أعمال المطربة الراحلة التى تعاونت خلالها مع كبار الملحنين والشعراء، وتضمن الفاصل الثانى مجموعة من الروائع الغنائية الشهيرة، اداء كل من أنغام مصطفى، رضوى سعيد، حنان عصام، نهى حافظ، محيى صلاح، أحمد صبرى، مازن دراز وأحمد محسن.

أبرز محطات فايزة أحمد

تعد المطربة الراحلة فايزة أحمد من أهم المطربين في الوطن العربي حيث لقبت بكروان الشرق، ولدت في ديسمبر عام 1934 في صيدا بلبنان وقررت احتراف الغناء في عمر 11 عامًا، تقدمت للإذاعة اللبنانية ونجحت واعتمدت كمطربة وأدت بعض الأعمال ثم تقدمت للإذاعة المصرية.

والتقت فايزة أحمد بالموسيقار الراحل محمد الموجي فشكلا خطًا غنائيًا يميزها عن غيرها من خلال عدة أغاني أحدثت ضجة فنية، لحن لها أيضًا كل من كمال الطويل، محمود الشريف، محمد الموجى، محمد عبد الوهاب، محمد سلطان ورياض السنباطي ثم التقى بها بليغ حمدي وقدم لها عدة أغانى بعدها اتجهت للتمثيل السينمائى وشاركت في ستة أفلام منها:" أنا وبناتي ومنتهى الفرح"، رحلت عن عالمنا في 24 سبتمبر عام 1983.