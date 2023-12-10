انت الأن تتابع خبر بتر قدم المخرج المصري أحمد البدري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الفنان المصري المعتزل شريف إدريس، عن بتر قدم المخرج المصري أحمد البدري بعد تعرضه لأزمة مرضية مفاجئة، دون الكشف عن تفاصيلها.



ونشر إدريس عبر صفحته الشخصية بموقع فسبوك خبر البتر قائلا: "ألف مليون سلامة الصديق العزيز المخرج الكبير أحمد البدري، ربنا يتم شفاك علي خير، للأسف الشديد تم بتر قدمه وهو الأن في معهد ناصر، دعواتكم بالشفا".



ويعد أحمد البدري واحدا من أهم وأشهر مخرجي السينما المصرية، هو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية قسم إخراج وتمثيل سنة 1977، ثم تخرج بعدها من المعهد العالي للسينما قسم إخراج سنة 1985.



شارك كممثل في البدايات بعدة أعمال مثل: "صيام صيام، ليلة القبض على فاطمة"، قبل أن يشارك كمساعد مخرج في العديد من الأعمال، ليخوض بعد ذلك تجربة اﻹخراج منفرداً للمرة الأولى من خلال فيلم "غاوي حب" عام 2005، ثم فيلم "لخمة راس" في العام التالي، لتتوالى أعماله بعد ذلك، ومن أبرزها "كيد النسا، عمر وسلمى 2، غش الزوجية" .