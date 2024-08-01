هذه الأطعمة يتناولها الجميع يومياً باستمرار وتسبب ارتفاع السكر في الدم وقد تؤدي الى الوفاة ..تجنبها فوراً لسلامتك

الرياض - محمد الاطلسي - تشمل أعراض السكري النوع 2 فقدان الوزن غير المبرر والإرهاق والتبول أكثر من المعتاد.

وقال الخبراء أنه ينبغي على مرضى السكري الحد من استهلاك الخبز الأبيض والمعكرونة البيضاء والمعجنات في نظامهم الغذائي، وفقا لموقع Diabetes.co.uk الطبي.

مشيرين إلى أن هذه الأغذية تتميز بأنها غنية بالكربوهيدرات، ما قد يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم.

وأضاف الخبراء “قد يشعر بعض الأشخاص بالراحة في الاستغناء عن هذه الأطعمة تماما في نظامهم الغذائي، بينما قد يرغب البعض الآخر في بعض الأحيان بتضمين بعضها بين الحين والآخر. والمفتاح هو أن تكون قادرا على اختيار حد معقول يمكن الالتزام به”.ولكن جميع مرضى السكري مختلفون، وما يصلح لمريض قد لا يعمل بالضرورة لمريض آخر.

ونصح الخبراء جميع مرضى السكري بإجراء فحص الدم قبل تناول الطعام، وبعد ساعتين من تناوله، وكذلك 4 ساعات بعد تناول الطعام .