نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ماهر يجتمع بلاعبي المصري للتأكيد على خطة عبور سموحة في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يجتمع علي ماهر المدير الفني للنادي المصري مع لاعبيه في محاضرة فنية عصر اليوم الخميس قبل انطلاق المباراة أمام نظيره فريق سموحة من أجل التأكيد على الرتوش النهائية لخطة عبور سموحة بالجولة الثانية والثلاثين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

طالب علي ماهر المدير الفني للنادي المصري ضرورة التركيز الشديد في هذه المواجهة وعدم التهاون مع الخصم وعدم التسرع في إنهاء الهجمات واستغلال الفرص المتاحة لتسجيل هدف مبكر يعزز من موقفهم في الشوط الأول.

ويحتل المصرى المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى برصيد 52 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدى 31 مباراة، حيث فاز المصرى تحت القيادة الفنية لعلى ماهر فى 15 مباراة وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 9 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 39 هدفا واستقبلت شباكهم 37 هدفًا.

في المقابل يحتل فريق سموحة المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 45 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز الفريق السكندري في 12 لقاء، وتعادل في 9 مواجهات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو سموحة 35 هدفا واستقبلت شباكهم 34.

موعد مباراة المصري ضد سموحة

تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وسموحة

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.