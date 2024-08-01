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أحمد جودة - القاهرة - أقيمت دورة في لعبة البلياردو ضمن خطة النشاط الرياضي لشهر يوليو وذلك بمركز شباب الحرفيين.

مركز شباب الحرفيين ينظم دورة بلياردو تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة

جاءت هذه الدورة تحت رعاية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحب حبشي محافظ بورسعيد بهدف تعزيز النشاط الرياضي وتطوير مهارات الشباب في مختلف الألعاب الرياضية.

شارك في تنفيذ الدورة محمد عبد العزيز المحضر، مدير عام المديرية، وعائشة الغزاوي، مدير إدارة الشباب، الذين حرصوا على تقديم الدعم والمتابعة المستمرة لضمان نجاح الدورة.

شهدت الفعالية متابعة دقيقة من السيد رمضان، رئيس مجلس الإدارة، وعصام أبو طالب، مدير المركز، لضمان سير الفعاليات بسلاسة وتحقيق الأهداف المرجوة.

كانت عبير علي، مشرف عام النشاط بالمركز، هي المسؤولة عن تنفيذ الدورة وتنظيم الفعاليات المختلفة، مما ساهم في تحقيق تجربة رياضية مميزة للمشاركين.

وقد أظهرت الدورة مدى اهتمام وزارة الشباب والرياضة ومحافظة بورسعيد بتطوير الأنشطة الرياضية وتشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في مختلف الألعاب الرياضية.

اختتمت الدورة بنجاح وسط إشادة من المشاركين والمنظمين، مما يعكس جهود مركز شباب الحرفيين في تقديم أنشطة رياضية متميزة تسهم في تنمية مهارات الشباب وتعزيز روح المنافسة الرياضية.