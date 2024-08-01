نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. صلاح يمنح ليفربول هدف التقدم أمام آرسنال على طريقته المعتادة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح المصري الدولي محمد صلاح نجم ليفربول، التسجيل بهدف أول لمصلحة فريقه أمام آرسنال في المباراة الودية المقامة بينهما، صباح اليوم الخميس، ضمن استعدادات كلا الفريقين للموسم الجديد.

هدف صلاح في مباراة ليفربول وآرسنال

جاء هدف ليفربول الأول، بالدقيقة “13” بعد تمريرات منظمة بين لاعبي الريدز لتصل الكرة إلى الجانب الأيمن حيث يتواجد محمد صلاح الذي استلم الكرة من منتصف الملعب وانطلق بسرعته المعتادة للتسجيل في مرمى آرسنال.

وتقام مباراة ليفربول وآرسنال، على ملعب “لينكون فاينانشال فيلد”، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبدأ فريق ليفربول، مباراته الودية أمام آرسنال بالتشكيل التالي: