نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة يعلق على تنظيم السعودية لكأس العالم 2034 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن المملكة العربية السعودية بدأت تستعد بقوة لتنظيم كأس العالم 2034، وسيكون هناك دعم ومساندة قوية للأشقاء، مشيرًا إلى أن تنظيم يورو 2024 ثم أولمبياد باريس شهد كوارث كثيرة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: "السعودية سوف تستعد بمنتهى القوة لاستضافة المونديال، وتم الاعلان عن كل التفاصيل، ونبارك أيضا للسعودية وكذلك المغرب التي تستعد مع البرتغال واسبانيا في استضافة مونديال 2030".

وأضاف: "السعودية بالتأكيد سيعمل على تنظيم كأس العالم بشكل مبهر، ونتمنى التوفيق للمغرب أيضا التي اجتهدت كثيرا من أجل الحصول على حقوق تنظيم المونديال".

وأتم: "الجميع سوف يساند ويدعم المغرب ثم السعودية، وسوف نكون متواجدين هناك من أجل كأس العالم 2034".