نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقتراب مدافع الأهلي من خوض تجربة جديدة في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت تقارير صحفية فرنسية عن اهتمام نادي نيس الفرنسي بمدافع النادي الأهلي بعد فشل مفاوضات بولونيا الإيطالي.

نادي فرنسي مهتم بضم عبد المنعم

وأكد مصدر مسؤول أن فعل هناك اهتمام بضم المدافع الدولي محمد عبدالمنعم لاعب النادي الأهلي لكن لم يتم تقديم عرض رسمي حتي الآن.

وتابع المسؤول أنه توجد مفاضلة بين اللاعب المصري ومدافع آخر في الدوري الفرنسي وستشهد الأيام المقبلة تقديم عرض رسمي لللاعب.

وظهرت بعض التقارير تؤكد أن نادي بولونيا الإيطالي قد قدم عرضا لضم اللاعب لكن أكدت المصادر أن الأهلي لم يتبقي أي عرض من الفريق الإيطالي لضم

اللاعب.

وجاء المدافع الدولي محمد عبدالمنعم لاعب النادي الأهلي من ضمن الأسماء المتداولة لتدعيم خط دفاع الفريق الإيطالي في ظل تقديم مستويات رائعة مع القلعة الحمراء

و كان صاحب ال 25 عاما من الركائز الأساسية للفريق والمنتخب الوطني في الثلاثة أعوام الماضية منذ ظهوره في البطولة العربية مع متخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش.