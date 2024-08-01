نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة الحكام تفجر مفاجأة.. لم نتسلم حتى الآن قرار تعيين إبراهيم نور الدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر في لجنة الحكام المصرية أنه حتى الان لم يتسلموا قرار رسمي من اتحاد الكرة المصري بتعيين الحكم الدولي إبراهيم نور الدين داخل اللجنة.

وكان الدولي قد أعلن بأن الموسم الحالي هو الأخير ليتم اختياره في منصب المدير الفني للجنة.

التدريبات بشكل فردي

وبسبب تأخر القرار لم تستطيع اللجنة منع الحكم السابق من التصريحات الإعلامية والذي جاء ظهوره الأخير في برنامج الرقم 10 مع كريم رمزي.

وحتى الان ما حدث من تدريبات ومعسكرات هي بشكل فردي وودي، في بعض المناطق وليس رسمي حتى الان.



وفور وصول القرار من اتحاد الكرة المصري سيعلن عنه رسميا