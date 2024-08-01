التفاصيل الكاملة لإنقلاب مقطورة بطريق الإسكندرية الزراعي واصطدامها بقطار مطروح

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 01:29 صباحاً - قال مصدر أمنى أنه أثناء سير سيارة نقل "مقطورة" بطريق الإسكندرية الزراعى بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية الموازى لخط السكة الحديدية إختلت عجلة القيادة بيد قائدها حيث إصطدم بالحاجز الخرسانى الخاص بالطريق مما أدى إلى إنفجار الإطار الأمامى للسيارة وفقدان قائدها التحكم فيها وإستقرت السيارة على شريط السكة الحديد وتصادف مرور أحد القطارات قادم من مطروح فى الإتجاه للقاهرة وإصطدامه بها.

وأسفر الحادث عن وفاة أحد الأشخاص (كان يحاول إنقاذ مستقلى السيارة) وإصابة (6 أخرين من مستقلى القطار) تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

قد أكد شهود العيان وتباع السيارة النقل مضمون ما سبق، حيث تم ضبط قائد السيارة النقل وجارى رفع آثار الحادث وإتخاذ الإجراءات القانونية.