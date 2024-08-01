ضبط المتهم بتتبع سيدة فى السويس إلى منزلها لسرقتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 02:26 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، بشأن تداول مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بالدلوف لشقة إحدى السيدات عقب خروجهما من المصعد وبحوزته سلاح أبيض بأحد العقارات بالسويس، وقيامهما بالإستغاثة وهروبه عقب ذلك.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغ لمديرية أمن السويس بذات المضمون وبإجراء التحريات أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، وبسؤالها قررت أنه بتاريخ (29) يوليو قام أحد الأشخاص بالدلوف خلفها لشقتها وبحوزته (سكين) ولدى إستغاثتها لاذا بالهرب، وأضافت بعدم إبلاغها بالواقعة لعلمها عقب ذلك بأنه جارها.. وقيام صديقة لها بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على موقع التواصل الإجتماعى لتحذير المواطنين من تكرار الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور (طالب) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بقصد السرقة وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.