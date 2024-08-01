نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا إدريس يكشف عن سبب ابتعاده عن الساحة الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان رضا إدريس، مساء أمس، ضيفًا في برنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، والمذاع عبر شاشة قناة "صدى البلد 2"، وكشف خلال اللقاء عن سبب إبتعاده عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية.



وقال "إدريس":" أن سر ابتعاده عن التمثيل بسبب عدم ترشيحه لأدوار في ذلك الوقت من جانب المخرجين أو زملائه في الوسط الفني، وحتى الآن لا يتصل به أحد، لكي يعرض عليه المشاركة في بطولة عمل فني.

وأكد رضا إدريس على أنه كان شخصًا ملتزمًا طوال 40 عامًا في مجال التمثيل، ولكن ظهرت نوعية من الفنانين ابعدته عن المشاركة في الأعمال الفنية، لافتًا إلى أن من يقول جملة وتنجح مع الجمهور في اليوم التالي يقوم ببطولة فيلم ويتم التعامل معه على أنه أصبح نجمًا سينمائيًا ،قائلا:" انا قولت آلاف الجمل، ومحدش فكر فيا أني أشيل فيلم أو مسلسل أو مسرحية، والحمد لله أنا في المسرح كويس، لأنه في دمي من صغري".

معلومات عن رضا إدريس



والجدير بالذكر أن الفنان رضا إدريس بدأ مسيرته الفنية من خلال مسلسل "رفاعة الطهطاوي" الذي تم عرضه عام 1987، ثم قدم دورا مهما أمام الفنان الراحل أحمد زكي في فيلم "الامبراطور" الذي تم عرضه في عام 1990، وفي عام 1992 قدم دورا أمام الفنان أحمد زكي مرة آخرى في فيلم "ضد الحكومة" مع الفنانة عفاف شعيب والفنان محمد نجاتي، ومن ثم توالت أعماله الفنية، ومن آخر أعماله مسلسل "فلانتينو" أمام الزعيم عادل إمام الذي عرض في ماراثون دراما رمضان 2020.