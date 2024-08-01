نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاعل كبير مع عروض صيف بلدنا برأس البر ودمياط الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت مدينة دمياط استمرار فعاليات العروض الفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن فعاليات ليالي "صيف بلدنا 4"، المقدمة في إطار المبادرة الصيفية لوزارة الثقافة.

عرض فني لفرقة المنصورة للموسيقي العربية

وفي منطقة اللسان برأس البر، أقيم عرض فني لفرقة المنصورة للموسيقي العربية بقيادة الفنان محمد عبد العظيم، تضمن أغاني "حلوين من يومنا والله، انا هنا يا ابن الحلال، عيون القلب، دارت الأيام، على رمش عيونها، جانا الهوا، د مغرم صبابا، أكدب عليك، عيون بهية، مستنياك، جميل وأسمر، توبة"، بجانب عقد أمسية شعرية بصحبة الشاعر الدمياطي جمال البلتاجي، مع قصائد: صدى صوتك، أنا الدمياطي، مقاطع في حب مصر.

عروض الفلكلورية النوبي

وعلى المسرح الروماني بالحديقة المركزية، بمدينة دمياط الجديدة، قدمت فرقة توشكى للفنون الشعبية والتلقائية، بقيادة الفنان والمدرب محمد شريف، عددا من العروض الفلكلورية النوبية، منها "الدفوف النوبية، أسمر شريتو، توشكى الأمل"، إلى جانب ورشة الرسم على الوجوه.

فعاليات "صيف بلدنا 4

فعاليات "صيف بلدنا 4" بدمياط يقيمها فرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة، وبإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وتقدم العروض يوميا في التاسعة مساء حتى نهاية أغسطس المقبل، ويستمتع جمهور رأس البر الليلة بعرض لفرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية، بينما يشاهد جمهور دمياط الجديدة عرض لفرقة كفر سعد للآلات الشعبية.