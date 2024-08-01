نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق فعاليات الدورة التدريبية للحصول على الرخصة "D" لمدربات الكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتحت أمس، بالاتحاد المصري لكرة القدم فعاليات الدورة التدريبية للحصول على الرخصة "D" للكرة النسائية، بمشاركة 60 مدربة تقدمن للحصول على الرخصة.

افتتاح الدورة التدريبية للحصول على الرخصة D

وأقيمت فعاليات اليوم الأول للدورة بحضور علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، ودينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على ملف الكرة النسائية.

كما حضرت المسؤولة عن نشاطات الكرة النسائية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والتي أبدت إعجابها الشديد بتنظيم الدورة، وبأجواء اليوم الافتتاحي.

وتعد هذه هي الدورة التدريبية الأولى من نوعها تحت رعاية كاملة من قبل الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".