نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "على بالي" لـ رامي صبري تستمر في حصد المشاهدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان رامي صبري مؤخرًا ثاني أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "أنا جامد كدة كدة" وقد حملت الأغنية اسم "على بالي" وقد لقت الأغنية إعجاب الجمهور منذ الوهلة الأولي الذي طرح فيها برومو الأغنية.

وقد طرحت وسرعان ما تصدرت تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وجميع منصات الإستماع التي طرحت عليها، وقد لقت الأغنية إشادات واسعة من الجمهور وقد وصلت نسبة مشاهداتها نحو 639 ألف مشاهدة وتحتل التريند الثالث عشر عبر “يوتيوب”

وأغنية "على بالي" من كلمات الشاعر مصطفي مدكور وألحان محمد علي ورامي صبري، وتوزيع رامي يسيّ.

كلمات أغنية "على بالي" لـ رامي صبري

على بالي لو عدت علينا سنين

يا واحشني طولت في غيابك فين

الدنيا من بعدك هعيشها لمين

ما الناس شايفين بقى حالي أنا إيه

على عيني عُمر وعدى وأنت بعيد

وأنا لسه بحكي في حكايتنا وأعيد

وحياني مش لاقيلها أي جديد

طب وأنت بعيد قولي أعمل إيه

ليالي حبيبي أنا مش بنساك

ومكمل حياتي وأنا قلبي معاك

بطمن عليك طول ما أنت بعيد

وبصبر في قلبي وبستناك

بقى هان على قلبك اللي بينا وراح

خدت الحنين ومشيت سايبلي جراح

مين اللي عايش في الفراق مرتاح

أنا ليل وصباح مستني ألاقيك

لا عتاب يرجعلي اللي راح ولا لوم

من يوم فراقنا وضهري بقى مقسوم

واديني حسب في السنين باليوم

وبنام وبقوم فاكر لياليك

ليالي حبيبي أنا مش بنساك

ومكمل حياتي وأنا قلبي معاك

بطمن عليك طول ما أنت بعيد

وبصبر في قلبي وبستناك

تفاصيل ألبوم “أنا جامد كدة كدة” لـ رامي صبري

ويتكون الألبوم من 6 أغنيات تتنوع بين الرومانسي والدراما ويتعاون رامي صبري في الألبوم مع باقة متنوعة من الشعراء والملحنين والموزعين.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الفني" في السطور التالية تفاصيل اسماء وفريق عمل الألبوم.

أغنية "أنا جامد كدة كدة" من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع جلال الحمداوي.

أغنية "فيها أيه" من كلمات الشاعر محمد عاطف وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي.

أغنية "كداب" من كلمات الشاعر عمرو المصري وألحان وتوزيع عمرو الخضري.

أغنية "كنا معدين" من كلمات الشاعر عليم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري.

أغنية "علي بالي" من كلمات الشاعر مصطفي مدكور وألحان محمد علي ورامي صبري، وتوزيع رامي يسيّ.

أغنية "مابتحصليش كتير" من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان رامي صبري، وتوزيع أسامة الهندي.