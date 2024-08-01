نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تواجه باراجواي.. مواعيد مباريات ربع نهائي كرة القدم في أولمبياد باريس والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي"، مواعيد مباريات ربع نهائي بطولة أولمبياد باريس 2024، والقنوات الناقلة لها، بعدما انتهت منافسات دور المجموعات بالبطولة.

منتخب مصر يواجه باراجواي في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

ونجح المنتخب الأولمبي في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة أولمبياد باريس، بعدما حقق الفوز على نظيره منتخب إسبانيا، بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتأهل إلى هذا الدور كمتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط.

مواعيد مباريات ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

المغرب ضد الولايات المتحدة الأمريكية؛ الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 5 بتوقيت أبو ظبي.

اليابان ضد إسبانيا، في تمام الساعة 6 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 7 مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

مصر ضد باراجواي، الساعة 8 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 9 مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

فرنسا ضد الأرجنتين، الساعة 10 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 11 مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباريات أولمبياد باريس

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة أولمبياد باريس 2024، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.