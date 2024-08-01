نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بخلاف نجوم.. محمد رمضان يصر على إحياء حفل لبنان بالرغم من الحرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أصر محمد رمضان على إحياء حفله الغنائي بلبنان بالرغم من أوضاع الحرب بها والتي كانت السبب في إلغاء بعض المطربين لحفلاتهم منهم إليسا وتامر حسني.

إصرار محمد رمضان على إحياء الحفل



ونشر محمد رمضان من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام فيديو معلق:"أأكد لمنظمي حفله المقبل في بيروت، التزامي بموعد الحفل، "ولو قفلوا الخطوط الجوية، هجيلكم على الخطوط البحرية".

أحدث أعمال محمد رمضان



ومن ناحية اخر، يستكمل محمد رمضان تصوير فيلم أسود أسود استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته كل من ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، أحمد عبد الحميد. ورزان جمال، وجاءت البوسترات بطريقة تصور الشخصية التي يقدمها محمد رمضان في "أسد أسود" وسط معركة حربية، ولكن في عصرين مختلفين أحدهما حديث والآخر قديم، وايضا يستعد محمد رمضان، لطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان «عندما أتيت أنا»، خلال الأيام المقبلة، عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.



آخر أعمال الفنان محمد رمضان



وكان آخر أعمال الفنان محمد رمضان، أغنية «بمزاجي»، الذي طرحها خلال الفترة الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية، وتصدرت المركز الأول في قائمة الأغاني الأكثر استمتاعا على منصة «أنغامي» في مصر، وايضا مسلسل جعفر العمدة، والتي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مثير، والمسلسل من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، أحمد داش، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، أحمد فهيم، جوري بكر، منذر رياحنة، ومن تأليف محمد سامي ومهاب طارق وأخرجه محمد سامي