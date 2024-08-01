بحضور خامنئي.. بدء تشييع إسماعيل هنية في طهران

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 08:33 صباحاً - تنظم إيران اليوم الخميس جنازة رسمية لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران في غارة أثناء تواجده في طهران أثارت مخاوف من اندلاع حريق في جميع أنحاء المنطقة.

وسيترأس المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، مراسم الصلاة على روح إسماعيل هنية، قبل دفنه يوم الجمعة في قطر.

وقالت قناة برس تي.في التلفزيونية الإيرانية الرسمية، إن الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي سيؤم صلاة الجنازة على رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم الخميس.

وأضافت أن الجنازة ستقام في العاصمة الإيرانية طهران.

وأعلنت حركة حماس في وقت سابق، تفاصيل تشييع جنازة هنية الذي اغتيل في طهران، فجر اليوم الأربعاء.

وقالت حماس، في بيان لها، عبر قناتها على تليغرام: «تجري مراسم تشييع الشهيد إسماعيل هنية بشكل رسمي وشعبي في العاصمة الإيرانية طهران الخميس».

وأوضحت أن الجثمان سينقل بعدها إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث تقام صلاة الجنازة عليه في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب بالدوحة عقب صلاة الجمعة.

ويثير اغتيال الزعيم السياسي لحركة حماس عن عمر يناهز 61 عاما، فضلا عن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت القائد العسكري لحزب الله اللبناني فؤاد شكر، بالقرب من بيروت يوم الثلاثاء، مخاوف من انتشار عدوى الحرب المستعرة منذ ما يقرب من عشرة أعوام. أشهر في قطاع غزة بين إسرائيل من جهة وإيران، وحركة حماس من جهة أخرى.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، استشهاد إسماعيل هنية مع حارسه الشخصي في مقر إقامته في طهران بعد حضوره حفل تنصيب الرئيس الإصلاحي مسعود بيزشكيان.

وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، فإنه كان في أحد المساكن الخاصة لقدامى المحاربين في شمال طهران عندما قُتل بقذيفة جوية حوالي الساعة 2:00 صباحًا بالتوقيت المحلي (10:30 مساءً بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء).

وتوعد المرشد الأعلى بـ«عقاب شديد» بعد هذا الاغتيال. وأضاف: «نعتبر من واجبنا الثأر لسفك دمه على أراضي إيران».