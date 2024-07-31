أخبار اليمن : التمارين الرياضية تقي الأشخاص من هذا المرض القاتل

التمارين الرياضية تقي الأشخاص من هذا المرض القاتلكشفت دراسة جديدة، أجراها باحثون من كلية ميلمان للصحة العامة في جامعة كولومبيا الأميركية، أن المصابين بمرض السكري، الذين يستوفون الإرشادات الموصى بها، فيما يتعلق بالنشاط البدني، قد يوازنون بذلك خطر الوفاة المرتبط بالجلوس لفترات طويلة من الوقت.

ووفق باحثي الدراسة المنشورة في دورية «Diabetes Care»، تُعدّ هذه الدراسة هي الأولى التي تُظهر أن الحصول على قدر من التمارين الرياضية الكافية يمكن أن يوازن خطر الوفاة المرتفع المرتبط بالجلوس لفترات طويلة من الوقت كل يوم، حتى بالنسبة للأشخاص المصابين بمرض السكري.

من جانبه، قال وين داي، الحاصل على درجة الدكتوراه، والمؤلف الأول الذي كان طالب دكتوراه في علم الأوبئة بكلّية ميلمان: «إن إدارة مخاطر الوفيات المتصاعدة في هذه الفئة المرضية المعرضة للخطر أمرٌ ملحٌ بشكل خاص؛ نظراً لانتشار وباء السكري، ورصد وجود ميلٍ بين البالغين المصابين بالسكري إلى الجلوس أكثر والتحرك بمعدلات أقل».

ويُعدّ الجلوس المفرط مشكلة صحية عامة، خصوصاً مع زيادة خطر الوفيات بين عامة السكان. وحلّل الباحثون البيانات من مسوحات الفحص الوطني للصحة والتغذية (NHANES) في الفترة ما بين عامي 2007 و2018، للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 20 عاماً فأكثر، والمصابين بالسكري، وفق معايير جمعية السكري الأميركية.

وتمّت متابعة الأفراد المصابين بالسكري حتى عام 2019، لتحديد المعلومات المتعلقة بالوفيات، مع الأخذ في الاعتبار البيانات الخاصة بوقت الجلوس وممارسة النشاط البدني المعتدل إلى القوي.

وكذلك جُمعت بيانات عن التركيبة السكانية، والعوامل الاجتماعية، وعوامل نمط الحياة والظروف الطبية المرتبطة بها من خلال مقابلات شخصية.

وعلى مدار ما يقرب من 6 سنوات، كان هناك 1278 حالة وفاة من جميع الأسباب، و354 حالة وفاة بسبب أمراض القلب للأفراد الذين يبلغون من العمر 60 عاماً في المتوسط؛ إذ ارتبط الأفراد غير النشطين المصابين بالسكري بخطر وفاة أكبر من جميع الأسباب.

وهو ما علّقت عليه الدكتورة ساندرا ألبريشت، الأستاذة في علم الأوبئة المساعدة في كلية ميلمان للصحة العامة، والمؤلفة الرئيسية للدراسة: «تدعم نتائجنا التركيز على تشجيع المرضى ودعمهم للالتزام بمستويات النشاط البدني الموصى بها، خصوصاً أولئك الذين تتطلّب ظروف حياتهم الجلوس لفترات طويلة، مثل السائقين أو العاملين في المكاتب».*وكالات

