عاجل - أول تعليق رسمي من أمريكا بشأن اغتيال إسماعيل هنية.. ماذا قالت؟

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أحمد جودة - القاهرة - أول تعليق رسمي من أمريكا بشأن اغتيال إسماعيل هنية.. قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها لا تريد التكهن بشأن حادث اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أو أي ردود فعل متعلقة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

أوضحت الخارجية الأمريكية، أنها تجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة ليست متورطة في عملية اغتيال «هنية»، متابعة: "تركيزنا ينصب في الوقت الحالي على جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة".

إسرائيل تنتظرها أياما صعبة.. أول تعليق لـ "نتنياهو" بعد اغتيال إسماعيل هنية

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أول ظهور بعد مُحاولات الاغتيال التي نفذتها إسرائيل ضد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والقائد العسكري بحزب الله فؤاد شكر، إن إسرائيل وجهت 3 ضربات ساحقة على 3 جبهات في الأيام الماضية.

وأضاف نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تنتظرها أيامًا صعبة وأمامها تحديات كثيرة، وسوف تجعل من يهاجمها في أي مكان يدفع ثمنًا باهظًا، مضيفًا أن إسرائيل مستعدة لكل السيناريوهات.

وأكد نتنياهو أنه لن يخضع للضغوطات ولو كنت خضعت لها لما قتلنا مسؤولي حماس أو حققنا كل الإنجازات التي حققتها إسرائيل خلال الأيام الماضية، حسب زعمه: "الحرب ستطول ولن أخضع لضغوط داخلية أو خارجية".

نتنياهو: استهدفنا أكثر المطلوبين دوليًا

وتحدث بنيامين نتنياهو عن استهداف القيادي في حزب الله فؤاد شكر، والتي تم إعلان استشهاده رسميًا، وقال: "استهدفنا المسؤول عن هجوم مجدل شمس وكان أكثر المطلوبين دوليًا، وفؤاد شكر كان مسؤولًا عن الهجمات في الشمال على مواطنينا".

تجاهل إسماعيل هنية

وتجاهل نتنياهو خلال مؤتمره الصحفي الحديث عن اغتيال إسماعيل هنية، وركز حول العمليات العسكرية التي شتنها إسرائيل خلال الأيام الماضية، وقيادي حزب الله فؤاد شكر.