نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنتخب الأولمبي: نطمح في تحقيق ميدالية أولمبية.. ودور زيزو والنني معنا كبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي المصري، أن هناك هدف يسعى له الجميع داخل صفوف الفراعنة منذ بداية الأولمبياد.

قال محمود حرب في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع مينا ماهر عبر قناة الزمالك، منذ بداية تواجدنا في باريس ولدينا هدف واحد نسعى جميعًا لتحقيقه وهو العودة بميدالية أولمبية.

وشدد حرب على أهمية دور الثنائي محمد النني وأحمد مصطفى زيزو، كنجوم كبار وكباتن للمنتخب الأولمبي، سواء فنيًا أو معنويًا مع باقي أعضاء المنتخب خلال الفترة الأخيرة.

وتابع مدير المنتخب الأولمبي، زيزو أفضل لاعب في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، ومازال لديه الكثير ليقدمه مع الفراعنة في مشوار الأولمبياد.