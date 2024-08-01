نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي وكلوب أمريكا الودية والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو مشاهدة البلوز معرفة موعد مباراة تشيلسي وكلوب أمريكا في اللقاء الذي سيجمع الفريقين صباح اليوم الخميس في إطار لقاء ودي استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

ويواجه نادي تشيلسي الإنجليزي نظيره كلوب أمريكا الأمريكي اليوم الخميس الموافق الواحد من شهر أغسطس الجاري على ملعب "مرسيدس بنز".

موعد مباراة تشيلسي ضد كلوب أمريكا

تنطلق صافرة البداية لمباراة تشيلسي ضد كلوب أمريكا اليوم الخميس في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد كلوب أمريكا

يمكنكم مشاهدة مباراة تشيلسي ضد كلوب أمريكا صباح اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات الشارقة الرياضية، الناقل الحصري لهذا اللقاء الودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.