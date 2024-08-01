يسرا اللوزي تنتهي من تصوير "البحر الأسود" مع علاء الدين مصطفى

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت الفنانة يسرا اللوزي من تصوير أحدث أعمالها السينمائية الذي يحمل اسم البحر الأسود، حيث أعلن المخرج الشاب علاء الدين مصطفى انتهاءه من تصوير فيلم "البحر الأسود" في أول تجاربه السينمائية.



واختتم فريق عمل الفيلم مشاهد التصوير بأحد فيلات مدينة الشيخ زايد بحضور النجمة يسرا اللوزي وباقي أبطال العمل الشباب محمد الجداوي وكريم علي وبسنت أبو باشا.

تصريحات علاء الدين مصطفى



وقال علاء الدين مصطفى إنه يقوم بإخراج العمل وتأليفه مشيرًا إلى أن العمل سيكون مفاجأة للجميع خاصة أنه ينتمي لعالم الفانتازيا ونستعد حاليا لمرحلة المونتاج قبل عرضه في عدة مهرجانات دولية.

أبطال فيلم البحر الأسود



فيلم البحر الأسود من بطولة خالد الصاوي،يسرا اللوزي،ثراء جبيل،حمزة العيلي، أحمد ماجد، يوسف عمر، محمد الجداوي، كريم علي، بسنت أبو باشا وتأليف وإخراج علاء الدين مصطفى.

آخر أعمال يسرا اللوزي

يذكر أن آخر أعمال يسرا اللوزي كان مشاركتها في مسلسل صلة رحم الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2024، يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم: إياد نصار، ويسرا اللوزي، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد علي، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي.

قصة مسلسل "صلة رحم "

تدور قصة مسلسل" صلة رحم" في إطار اجتماعي مشوق، ويناقش قضية تأجير الأرحام، ويجسد النجم إياد نصار خلال الأحداث شخصية «حسام» ويعمل طبيب تخدير، وهو متزوج من يسرا اللوزي التي تدعى "ليلى".