دنيا المصري: أحمد العوضي وش السعد عليا وبيشوف فيا حاجات مبشوفهاش

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة دنيا المصري ضيفه في برنامج "نجمك مع يارا" التي تقدمة الإعلامية يارا أحمد، عبر شاشة هي.

وتحدث دنيا المصري، عن تفاصيل تعاونها مع الفنان أحمد العوضي، ووفاء عامر، ورياض الخولي، خلال أحداث مسلسل حق عرب، الذي عرض في رمضان 2024.

وقالت دنيا المصري: "أحمد العوضي وش السعد عليا من وقت مسلسل ضرب نار، وهو قالي أنتي هتشوفي شخصيتك دي هتعمل إيه مع الناس، وكلامه فعلًا كان صح جدًا وزي ما قالي على شخصية سميحة في مسلسل حق عرب".

وأضافت: "أحمد ممكن يكون شايف فيا حاجات أنا مكونش شايفاها، بحب أذاكر معاه لأنه بيديني تفاصيل للشخصية بتحليها، اتبسطت بالشغل معاه أوي وأتمنى أشتغل معاه تاني".

أما عن تعاونها مع الفنانة وفاء عامر، فقالت دنيا المصري: وفاء عامر حبيبتي ووقفت جنبي كتير في اللوكيشن لأني كنت ساعات بقع وبنهار، كان بيبقى في مشاهد مرهقة جدًا وبلاقيها تقولي هتبقي بطلة وهتطلعي مكسرة الدنيا من المسلسل.

وأكدت دنيا المصري، عن حب التعامل مع الفنان الكبير لـ الفنان رياض الخولي، قائلة: مشاهدي مع أستاذ رياض الخولي كانت من أمتع المشاهد اللي عملتها في حياتي، لأني بحبه وبحترمه جدًا على المستوى الشخصي لأني بحس أنه أبويا".