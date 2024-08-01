نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يقترب من ضم نجم المنتخب الأولمبي وهذا مصير كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي مهيب عبدالهادي عن اقتراب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، من التعاقد مع أحد نجوم منتخب مصر الأولمبي بفترة الانتقالات الصيفية القادمة ومستقبل مارسيل كولر.

الأهلي يريد ضم أسامة فيصل

قال عبدالهادي في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة إم بي سي مصر: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب يقترب من التعاقد مع أسامة فيصل نجم منتخب مصر الأولمبي".

وتابع شريف حازم لاعب الأهلي السابق، في حديثه عبر البرنامج ذاته: "انتقال أسامة فيصل نجم منتخب مصر الأولمبي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ليست صفقة جيدة فمستوى محمود عبدالمنعم كهربا أفضل منه وليس المهاجم الذي يحتاج له ولا أحسن منه وميصلحش كبديله ومرحلة كولر مع المارد الأحمر ستنتهي قريبا جدا".

واختتم حديثه: "السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي هيقع والناس أول ما يتغير الأداء ويخسر بطولات مش هيفتكروا انجازاته هيقولوا ده وحش ولازم يمشي ويجب عليه التركيز وتحقيق نتائج إيجابية بكأس العالم للأندية".