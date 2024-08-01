نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فولهام يقترب من ضم مدافع فياريال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن فولهام اقترب من ضم المدافع الإسباني خورخي كوينكا لاعب فياريال فى الانتقالات الصيفية الجارية، إستعدادًا لخوض المنافسات المقبلة.

وأكد فابريزيو أن الفريق الإنجليزي حصل علي موافقة رسمية من فياريال علي انتقال المدافع الإسباني إلي صفوفه، لتعزيز مركز الدفاع قبل إنطلاق الموسم الجديد.

وأضاف أن خورخي كوينكا البالغ من العمر 24 عام، من المقرر أن يسافر إلي لندن خلال الساعات القادمة للخضوع للكشف الطبي، ثم التوقيع علي عقود أنتقاله للفريق حتي يونيو 2029.

فولهام يعزز صفوفه بمدافع فياريال

وأنتقل المدافع الإسباني إلي صفوف فياريال عام 2017، قادمًا من برشلونة في صفقة أنتقال حر.

وشارك خورخي كوينكا مع فريقه الموسم الماضي في 37 مباراة، أحرز خلالهم 3 أهداف، وصنع تمريرة حاسمة وحيدة.

والجدير بالذكر أن فولهام الإنجليزي نجح في ضم سميث رو لاعب الأرسنال بمقابل 34 مليون جنية استرليني.