نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في مباراة لم تكتمل.. الاتحاد يخسر من فارينزي وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر نادي اتحاد جدة أمام فريق فارينزي البرتغالي (1-3) في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين في إطار معسكر الفريق السعودي المقام في البرتغال استعدادًا للموسم الجديد.

نتيجة مباراة الاتحاد وفارينزي الودية

خاض الفرنسي لوران بلان مدرب الاتحاد المباراة بتشكيلة مكونة من: “محمد المحاسنة- سعد آل موسى- لويز فيليبي- فواز الصقور- حسن كادش- فابينهو- عوض الناشري- حسام عوار- موسى ديابي- جوتا- كريم بنزيما”.

وسجل كريم بنزيما هدف الاتحاد الوحيد، في الدقيقة 11 بعد كرة رائعة مررها موسى ديابي تلقاها الفرنسي ووضعها في الشباك.

وتعادل فارينزي من ركلة جزاء في الدقيقة 49، ثم سجل الهدف الثاني بالدقيقة 57، ثم جاء الثالث بحلول الدقيقة 81.

ولم تُستكمل المباراة بسبب وقوع مشاجرة بين لاعبي الاتحاد وفارينزي مما أسفر عن تدخل بعض المشجعين الذين حضروا إلى الملعب، وتم إنهاء اللقاء عند الدقيقة 87، وعدم استكمالها، بسبب أحداث الشغب التي وقعت بين اللاعبين والجماهير.