نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنغام تروج لأحدث أعمالها الغنائية "خليك معاها" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت النجمة أنغام، لأحدث أعماله الغنائية، التي تحمل إسم "خليك معاها"، والتي تأتي ضمن ألبومها الجديد "تيجي نسيب"، وذلك من خلال منشور لها عبر صفتحتها الشخصية على موقع تبادل الصوروالفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت أنغام مقطع فيديو من الأغنية، وعلقت عليه قائلة:" حبتني؟ جايز كانت محاولة، مين فينا أولى، أنا ولا هي؟ تيجي نسيب".

تفاصيل أغنية "خليك معاها"



أغنية "خليك معاها" من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمير محروس.

وجاءت كلمات أغنية "خليك معاها" كالآتي:



خلیك معاھا، وبلاش تفكر، مبقیتش قادرة، والحیرة دیا، مستصعباھا، اني ابقي جنبك، بس انت قلبك، مش ملك لیا، حبتني جایز، كانت محاولة، مین فینا أولى، أنا ولا ھي، لا ھي طبعا، وبلاش نجمل، أنا لو ھاكمل، ھا تضحي بیا، بتروح لھا وترجعلي لما ف یوم تمل.

أحدث أعمال أنغام



والجدير بالذكر أنه قد طرحت أنغام أغنية جديدة، مؤخرًا، ضمن ألبومها "تيجي نسيب" وتحمل الأغنية اسم "بقالك قلب" من كلمات أمير طعيمة وألحان رياض الهمشرى الذي رحل منذ 17 عاما، وتوزيع وميكس وماستر طارق مدكور.

تفاصيل ألبوم "تيجي نسيب"

ويضم الألبوم أغنية من ألحان الموسيقار الراحل رياض الهمشري الذي رحل عن عالمنا منذ 17 عامًا.، والشاعر أمير طعيمة يتعاون معها في 4 أغنيات هم «بنعمل حاجات» من ألحان عزيز الشافعي وتوزيع خالد سليمان، وأغنية مكانش وقته من ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع مادي، وأغنية هقولك إيه ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع محمد العشى، وأغنية بقالك قلب من توزيع طارق مدكور وألحان الموسيقار رياض الهمشري.